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"Sinovac aşıları için aşılama bazı bölgelerde 49 yaşa kadar düşecek"

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"Sinovac aşıları için aşılama bazı bölgelerde 49 yaşa kadar düşecek"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, dün Türkiye’den KKTC’ye gönderilen 50 bin doz aşı ile birlikte, Sinovac aşılarının yarından itibaren yapılmaya başlanacağını ve aşılamanın bazı bölgelerde 49 yaşa kadar düşeceğini açıkladı.

Astrazeneca aşısının uygulanmasının sürdüğünü de belirten Oygar, ada genelinde hergün ortalama 60-70 kişinin astrazeneca aşısı olduğunu kaydetti.

TAK’a konuşan Deren Oygar, dün gelen sinovac aşıları için bugün itibarıyla, henüz aşılanamayan kronik hastalara yarın ve cuma günleri için randevular verildiğini belirterek, detaylı aşı takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

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