banner583
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
41 0
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
26 0
 
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
35 0
Asgari ücret yine belirlenemedi
Asgari ücret yine belirlenemedi
19 0
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
30 0
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
842 0
Acı üstüne acı
Acı üstüne acı
75 0
banner661

Sezai Sezen koronavirüse yakalandı

banner476

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen’in testi pozitif çıktı

banner666
Sezai Sezen koronavirüse yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, koronavirüse yakalandığını açıkladı....
Sezen’in açıklaması şöyle:
“Değerli dostlarım herkese sağlıklı günler diliyorum. Maalesef çağımızın hastalığı olan Covid 19 la alakalı , pazar günü test yaptırdım ve bugün itibariyle testimin pozitif çıkması üzerine sabah pandemi hastahanesine gittim. Hastanede öncelikle akciğer filmim çekildi ve çok şükür ki ciğerlerimde hiç bir sorun yok. Tabii ki çift aşı yaptırmış olmam hastalığı hafif atlatıyor olmamda önemli bir etken. İnşallah bu süreci hafif olarak atlatabilirim. Ve aşı yaptırmayanlara tavsiyem lütfen aşınızı yaptırın zira anlaşılıyor ki bu hastalık zamanla hepimizi yakalayacak.
Şu an kolumda Türkcell bilekliğim (güzel bir uygulama) 10 gün boyunca evde karantinadayım. Ama online olarak çalışmaya devam. Çok şükür sağlığım gayet iyi. Tüm hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Kalın sağlıcakla.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.