Saliş de korona virüse yakalandı

Mağdurlar Meyhanesi sahibi Nidayi Saliş, sosyal medyadan Covid -19 antijen testinin pozitif çıktığını duyurdu. Nidayi Saliş, antijen testini doğrulamak için PCR testi yapıldığını ve sonucu beklediğini belirtti.



Nidayi Saliş'ın paylaşımı şöyle:

“Maalesef ama maalesef Antijen testim pozitif sonuçlanmıştır. Geçmişte kalp krizi geçirmiş biri olarak Hipertansiyon ve kalp yetmezliğim şu an mevcuttur. Ola ki artık ebedi istirahata çekilirsem herkese hakkım helal olsun, istemeden birilerini üzüp ve kırdıysam bin özür diliyorum. Yüce Allahım sizleri evlatlarınızın ve ailenizin başından eksik etmesin.”

