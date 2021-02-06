Sağlık Bakanlığı’nın acizliği!

Ülke, mutasyonlu virüsün Kuzey Kıbrıs’a geldiğini Sağlık Bakanlığı’ndan değil YDÜ’den öğrendi. Bilim yuvası YDÜ’nün bu analizleri yapabilecek gerekli donanımı ve ekibi varken, Bakanlığın numuneleri Türkiye’ye gönderip aylardır beklemeye çekilmesi, bakanlığın acizliğini ve toplum sağlığını nasıl da riske attığını gözler önüne serdi



Korona virüsün mutasyon geçirmesiyle ilgili tüm dünya alarmda iken ve bu konuda mutasyonlu virüsün Kuzey Kıbrıs’a da geldiği yönünde büyük şüpheler varken Sağlık Bakanlığı aylardır umursamaz bir tavırla ilgisiz kaldı.

Mutasyonlu virüs konusunda Sağlık Bakanlığı uzun süredir “Türkiye’ye numuneleri gönderdik, bekliyoruz” gibi ciddiyetsiz şekilde açıklamalar yaparken bu konudaki gerçeği ise YDÜ açıkladı.

YDÜ’nün KKTC’de son günlerde artan COVID-19 vakalarına, ilk kez İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüsün neden olduğunu tespit etmesiyle ülkemiz, bu konudaki gerçeği öğrenmiş oldu.

BAKANLIK YETKİLİLERİ ÜÇ MAYMUNLARI OYNUYOR

Bakanlık ise, YDÜ’nün bu araştırma sonucuna karşı tek bir açıklama bile yapamadı. Mutasyon konusundaki gerçeği çıkarmakta aciz kalan Bakanlık yetkilileri adeta üç maymunları oynadı.

Sağlık Bakanlığı’nın mutasyonlu virüs konusunda numuneleri Türkiye’ye göndermeyi tercih etmesi ise ayrı bir acizliği ortaya çıkardı.

YDÜ VARKEN NUMUNELER NİYE TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ?

Ülkede çığır açan Yakın Doğu Üniversitesi gibi bir bilim yuvası varken ve YDÜ’nün bu analizleri yapabilecek gerekli donanım ve ekibi varken, Bakanlığın söz konusu numuneleri Türkiye’ye göndermesi ve aylardır beklemesi, büyük tepki çekti.

Ülkenin en büyük değeri olan Yakın Doğu’yu hiçe sayan, vakalar patlarken halkı da perişan eden, uzmanların ve doktorların da uyarılarına kulak tıkayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, toplum sağlığını ne kadar önemsediklerini bu konuyla bir kez daha gösterdi.

Ocak ayından itibaren var olan mutant virüs konusunda halkı bilgilendirmeyi bile beceremeyen, plan program yapamayan, ek önlemler alamayan bakanlığın şimdi YDÜ’nün bu gerçeği ortaya çıkarmasından sonra ne gibi bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

DR. SİBEL SİBER DE BAKANLIĞA TEPKİ GÖSTERDİ: “UMURSAMAZLIK”

Öte yandan Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber de, mutasyon virüsün ülkemizde olduğunun açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nı 'umursamazlıkla' suçladı.

Siber,

Sağlık Bakanlığı'nı 'umursamazlıkla' suçlayan Siber, şunları kaydetti:

Çok yazık!

"Vakalar niçin çoğalıyor? Mutasyon ile ilgili tüm dünya alarmda iken, yayılma hızı çok yüksek olduğu için ek önlemler konusunda halklar bilgilendirilirken, Sağlık Bakanımız, “Vakalar arttı çünkü vatandaş kurallara uymadı,” diyor... Defalarca sorduğumuz “mutant

Sağlık Bakanı’nın yapması gereken açıklamayı üniversitemiz yaptı.

“Kollektif çalışma anlayışından uzak bir pandemi yönetimi var,” derken kastettiğimiz buydu. Ocak ayından itibaren var olan mutant virüs konusunda halk bilgilendirilmedi ve ek önlemler anlatılmadı"

Ülkede vaka sayılarını adeta patlamasına rağmen Sağlık Bakanlığı ciddiyetten yoksun bir şekilde davranmaya devam ediyor.Korona virüsün mutasyon geçirmesiyle ilgili tüm dünya alarmda iken ve bu konuda mutasyonlu virüsün Kuzey Kıbrıs’a da geldiği yönünde büyük şüpheler varken Sağlık Bakanlığı aylardır umursamaz bir tavırla ilgisiz kaldı.Mutasyonlu virüs konusunda Sağlık Bakanlığı uzun süredir “Türkiye’ye numuneleri gönderdik, bekliyoruz” gibi ciddiyetsiz şekilde açıklamalar yaparken bu konudaki gerçeği ise YDÜ açıkladı.YDÜ’nün KKTC’de son günlerde artan COVID-19 vakalarına, ilk kez İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüsün neden olduğunu tespit etmesiyle ülkemiz, bu konudaki gerçeği öğrenmiş oldu.BAKANLIK YETKİLİLERİ ÜÇ MAYMUNLARI OYNUYORBakanlık ise, YDÜ’nün bu araştırma sonucuna karşı tek bir açıklama bile yapamadı. Mutasyon konusundaki gerçeği çıkarmakta aciz kalan Bakanlık yetkilileri adeta üç maymunları oynadı.Sağlık Bakanlığı’nın mutasyonlu virüs konusunda numuneleri Türkiye’ye göndermeyi tercih etmesi ise ayrı bir acizliği ortaya çıkardı.YDÜ VARKEN NUMUNELER NİYE TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ?Ülkede çığır açan Yakın Doğu Üniversitesi gibi bir bilim yuvası varken ve YDÜ’nün bu analizleri yapabilecek gerekli donanım ve ekibi varken, Bakanlığın söz konusu numuneleri Türkiye’ye göndermesi ve aylardır beklemesi, büyük tepki çekti.Ülkenin en büyük değeri olan Yakın Doğu’yu hiçe sayan, vakalar patlarken halkı da perişan eden, uzmanların ve doktorların da uyarılarına kulak tıkayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, toplum sağlığını ne kadar önemsediklerini bu konuyla bir kez daha gösterdi.Ocak ayından itibaren var olan mutant virüs konusunda halkı bilgilendirmeyi bile beceremeyen, plan program yapamayan, ek önlemler alamayan bakanlığın şimdi YDÜ’nün bu gerçeği ortaya çıkarmasından sonra ne gibi bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.DR. SİBEL SİBER DE BAKANLIĞA TEPKİ GÖSTERDİ: “UMURSAMAZLIK”Öte yandan Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber de, mutasyon virüsün ülkemizde olduğunun açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nı 'umursamazlıkla' suçladı.Siber, mutasyon virüsün ülkemizde olduğunun açıklanmasının ardından sosyal medyada yaptığı bir açıklama ile Sağlık Bakanlığı'na isyan etti.Sağlık Bakanlığı'nı 'umursamazlıkla' suçlayan Siber, şunları kaydetti:Çok yazık!"Vakalar niçin çoğalıyor? Mutasyon ile ilgili tüm dünya alarmda iken, yayılma hızı çok yüksek olduğu için ek önlemler konusunda halklar bilgilendirilirken, Sağlık Bakanımız, “Vakalar arttı çünkü vatandaş kurallara uymadı,” diyor... Defalarca sorduğumuz “mutant virüs var mı?” sorumuz havada kaldı. 1 ay önce gönderdiklerini iddia ettikleri numunenin sonucu ile ilgilenmemek, acizlikten öte bir umursamazlıktır, bilimi ciddiye almamaktır. Daha 3 gün önce yaptığım paylaşımda, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın mutant virüsü tespit eden kitleri PCR merkezlerine dağıttığını ve bizim de derhal girişimde bulunmamızı yazmıştım. Ses çıkmadı! 2 gün önce Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda mutant virüs yine dile getirildi. Sağlık Bakanı’nın açıklama yapmadığını, Cumhurbaşkanı’nın bu konuya el atması gerektiğini bizzat vurguladım. Türkiye’ye labaratuvara gönderilen numünenin sırada beklediği bilgisi verildi. Bu kabul edilemez! Belli ki önemsenmemiş. Bugün (dün) Yakın Doğu Üniversitesi bize mutant virüs olduğunu açıklıyor hem de çok yüksek bir oranda. Sağlık Bakanlığı’nın ilgilenmediği mutant virus tespit eden kitleri getirip çalışma yapmışlar. Toplum sağlığı adına teşekkür ederiz.Sağlık Bakanı’nın yapması gereken açıklamayı üniversitemiz yaptı.“Kollektif çalışma anlayışından uzak bir pandemi yönetimi var,” derken kastettiğimiz buydu. Ocak ayından itibaren var olan mutant virüs konusunda halk bilgilendirilmedi ve ek önlemler anlatılmadı"