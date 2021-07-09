Sağlık Bakanlığı, ücretsiz antijen test yapılacak laboratuvarları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, belirlenen sektörler ve aktivitelere girişler esnasında istenecek antijen testlerinin bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılabileceğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de anlaşmalı olunan özel laboratuvarların listesi şu şekilde:
“Lefkoşa
Elite Hospital Tıbbi Tahlil Lab.
M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar
Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Biogram Lab.
Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.
Eko_Lab. (Etik) Tıbbi Tahlil Lab.
Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Kolan Britsh Hospital
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Nis Tıp Merkezi
Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Simya Lab.
Tandoğdu Sağlık Ltd. (Özel Başkent Hastanesi)
Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Vedat Özünlü Laboratuvarı
Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Gazimağusa
Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)
Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam Hastanesi)
Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)
Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Girne
Tıb Lab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Duo Lab.
Britsh Medical Lab.
Kolan Britsh Hospital
Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Yücekan Lab. (Vita Lab.)
Medicalport Hospital Tıbbi Tahlil Laboratuvar
Kyrenia Med. Lab.
Güzelyurt
İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
İskele
İskele Tıp Merkezi”