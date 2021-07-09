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Sağlık Bakanlığı, ücretsiz antijen test yapılacak laboratuvarları açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, ücretsiz antijen test yapılacak laboratuvarları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, belirlenen sektörler ve aktivitelere girişler esnasında istenecek antijen testlerinin bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılabileceğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de anlaşmalı olunan özel laboratuvarların listesi şu şekilde:

“Lefkoşa

Elite Hospital Tıbbi Tahlil Lab.     

M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı          

Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar     

Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı 

Biogram Lab.           

Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı     

Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.      

Eko_Lab. (Etik) Tıbbi  Tahlil Lab.

Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı     

Kolan Britsh Hospital

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı          

Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Nis Tıp Merkezi       

Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Simya Lab.   

Tandoğdu Sağlık Ltd. (Özel Başkent Hastanesi)        

Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı     

Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı 

Vedat Özünlü Laboratuvarı         

Yenikent  Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı          

Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Gazimağusa

Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)    

Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı 

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı 

Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam Hastanesi)          

Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)   

Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı  

Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı   

Girne

Tıb Lab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Duo Lab.      

Britsh Medical Lab.

Kolan Britsh Hospital

Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı   

Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı  

Yücekan Lab. (Vita Lab.)  

Medicalport Hospital Tıbbi Tahlil Laboratuvar  

Kyrenia Med. Lab.  

Güzelyurt

İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı     

Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı 

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

İskele

İskele Tıp Merkezi”

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