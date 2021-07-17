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Sağlık Bakanlığı bayramda hizmet verecek PCR ve Antijen test merkezlerini açıkladı

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Sağlık Bakanlığı bayramda hizmet verecek PCR ve Antijen test merkezlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, bayram tatili boyunca hizmet verecek PCR merkezleri ile antijen test merkezlerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi, Gazimağusa Magem ve İskele Düğün Salonu, 20 Temmuz Salı günü hizmet vermeyecek.
Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi ve Girne Özyalçın PCR Merkezi, 21 Temmuz Çarşamba gününden itibaren bayram süresince açık olacak.
Gazimağusa Magem 22 Temmuz Perşembe gününden itibaren, İskele Düğün Salonu ise 23 Temmuz Cuma gününden itibaren açık olacak. 
Merkezler, 08.00 - 14.00 saatleri arasında hizmet verecek. 
Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği PCR merkezlerinin çalışma saatlerinin ilgili merkezler ve internet sitelerinden de sorgulanabileceği bildirildi.
ANTİJEN TEST MERKEZLERİ… 09.00-12.30 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERİLECEK
Bakanlık açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı’nın bayram boyunca anlaşmalı olduğu antijen test merkezleri ve çalışma günleri şöyle: 
“20 Temmuz Salı
Lefkoşa 
Yıldız Özkan Laboratuvarı 

21 Temmuz Çarşamba                  
Lefkoşa 
1- Yöntem Laboratuvarı 
2- Uzman Laboratuvar
3- Etik Laboratuvarı 
4- Yıldız Özkan Laboratuvarı 
Girne 
1- Tanı Laboratuvarı 
2- Vita Laboratuvarı 
3- Tıp Laboratuvarı 
4- Mucize Laboratuvarı 
Gazimağusa 
1- Yöntem Laboratuvarı 
2- Klinik Laboratuvarı 
Güzelyurt 
1- Güzelyurt Yöntem Laboratuvarı 

22 Temmuz Perşembe 
Lefkoşa 
1- Nis Laboratuvarı 
2- Etik Laboratuvarı 
3- Yöntem Laboratuvarı 
Girne 
1- Uni Laboratuvarı 
2- Mucize Laboratuvarı 
3- Tıp Laboratuvarı 
Gazimağusa 
1- Kunter Güven Laboratuvarı 
2- Maraş Laboratuvarı 
Güzelyurt 
1 - Fatma Yaman 

23 Temmuz Cuma 
Lefkoşa 
1- Ulun Laboratuvarı 
2- Referans Laboratuvarı 
3- Biyogram Laboratuvarı 
4- Yıldız Özkan Laboratuvarı 
Girne 
1- British Med Laboratuvarı 
2- Uni Laboratuvarı 
3- Mucize Tıp Laboratuvarı 
4- Tıp Laboratuvarı 
Gazimağusa 
1- Tıp Mar Tanı Laboratuvarı 
2- Lancet  Laboratuvarı 
3- Maraş Laboratuvarı 
Güzelyurt 
1- Hasan İlkay Laboratuvarı”
İlgili laboratuvarlarda 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet verilecek.

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Etiketler; #PCR ve Antijen test merkezleri #Sağlık Bakanlığı
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