Sağlık Bakanlığı bayramda hizmet verecek PCR ve Antijen test merkezlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, bayram tatili boyunca hizmet verecek PCR merkezleri ile antijen test merkezlerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi, Gazimağusa Magem ve İskele Düğün Salonu, 20 Temmuz Salı günü hizmet vermeyecek.
Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi ve Girne Özyalçın PCR Merkezi, 21 Temmuz Çarşamba gününden itibaren bayram süresince açık olacak.
Gazimağusa Magem 22 Temmuz Perşembe gününden itibaren, İskele Düğün Salonu ise 23 Temmuz Cuma gününden itibaren açık olacak.
Merkezler, 08.00 - 14.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği PCR merkezlerinin çalışma saatlerinin ilgili merkezler ve internet sitelerinden de sorgulanabileceği bildirildi.
ANTİJEN TEST MERKEZLERİ… 09.00-12.30 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERİLECEK
Bakanlık açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı’nın bayram boyunca anlaşmalı olduğu antijen test merkezleri ve çalışma günleri şöyle:
“20 Temmuz Salı
Lefkoşa
Yıldız Özkan Laboratuvarı
21 Temmuz Çarşamba
Lefkoşa
1- Yöntem Laboratuvarı
2- Uzman Laboratuvar
3- Etik Laboratuvarı
4- Yıldız Özkan Laboratuvarı
Girne
1- Tanı Laboratuvarı
2- Vita Laboratuvarı
3- Tıp Laboratuvarı
4- Mucize Laboratuvarı
Gazimağusa
1- Yöntem Laboratuvarı
2- Klinik Laboratuvarı
Güzelyurt
1- Güzelyurt Yöntem Laboratuvarı
22 Temmuz Perşembe
Lefkoşa
1- Nis Laboratuvarı
2- Etik Laboratuvarı
3- Yöntem Laboratuvarı
Girne
1- Uni Laboratuvarı
2- Mucize Laboratuvarı
3- Tıp Laboratuvarı
Gazimağusa
1- Kunter Güven Laboratuvarı
2- Maraş Laboratuvarı
Güzelyurt
1 - Fatma Yaman
23 Temmuz Cuma
Lefkoşa
1- Ulun Laboratuvarı
2- Referans Laboratuvarı
3- Biyogram Laboratuvarı
4- Yıldız Özkan Laboratuvarı
Girne
1- British Med Laboratuvarı
2- Uni Laboratuvarı
3- Mucize Tıp Laboratuvarı
4- Tıp Laboratuvarı
Gazimağusa
1- Tıp Mar Tanı Laboratuvarı
2- Lancet Laboratuvarı
3- Maraş Laboratuvarı
Güzelyurt
1- Hasan İlkay Laboratuvarı”
İlgili laboratuvarlarda 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet verilecek.