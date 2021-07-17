Sağlık Bakanlığı bayramda hizmet verecek PCR ve Antijen test merkezlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, bayram tatili boyunca hizmet verecek PCR merkezleri ile antijen test merkezlerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi, Gazimağusa Magem ve İskele Düğün Salonu, 20 Temmuz Salı günü hizmet vermeyecek.

Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi ve Girne Özyalçın PCR Merkezi, 21 Temmuz Çarşamba gününden itibaren bayram süresince açık olacak.

Gazimağusa Magem 22 Temmuz Perşembe gününden itibaren, İskele Düğün Salonu ise 23 Temmuz Cuma gününden itibaren açık olacak.

Merkezler, 08.00 - 14.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği PCR merkezlerinin çalışma saatlerinin ilgili merkezler ve internet sitelerinden de sorgulanabileceği bildirildi.

ANTİJEN TEST MERKEZLERİ… 09.00-12.30 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERİLECEK

Bakanlık açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı’nın bayram boyunca anlaşmalı olduğu antijen test merkezleri ve çalışma günleri şöyle:

“20 Temmuz Salı

Lefkoşa

Yıldız Özkan Laboratuvarı

21 Temmuz Çarşamba

Lefkoşa

1- Yöntem Laboratuvarı

2- Uzman Laboratuvar

3- Etik Laboratuvarı

4- Yıldız Özkan Laboratuvarı

Girne

1- Tanı Laboratuvarı

2- Vita Laboratuvarı

3- Tıp Laboratuvarı

4- Mucize Laboratuvarı

Gazimağusa

1- Yöntem Laboratuvarı

2- Klinik Laboratuvarı

Güzelyurt

1- Güzelyurt Yöntem Laboratuvarı

22 Temmuz Perşembe

Lefkoşa

1- Nis Laboratuvarı

2- Etik Laboratuvarı

3- Yöntem Laboratuvarı

Girne

1- Uni Laboratuvarı

2- Mucize Laboratuvarı

3- Tıp Laboratuvarı

Gazimağusa

1- Kunter Güven Laboratuvarı

2- Maraş Laboratuvarı

Güzelyurt

1 - Fatma Yaman

23 Temmuz Cuma

Lefkoşa

1- Ulun Laboratuvarı

2- Referans Laboratuvarı

3- Biyogram Laboratuvarı

4- Yıldız Özkan Laboratuvarı

Girne

1- British Med Laboratuvarı

2- Uni Laboratuvarı

3- Mucize Tıp Laboratuvarı

4- Tıp Laboratuvarı

Gazimağusa

1- Tıp Mar Tanı Laboratuvarı

2- Lancet Laboratuvarı

3- Maraş Laboratuvarı

Güzelyurt

1- Hasan İlkay Laboratuvarı”

İlgili laboratuvarlarda 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet verilecek.