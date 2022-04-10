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Ramazan ayında kilo almayı önlemenin yolu, sahura kalkmaktan geçiyor!
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Fırtına, Gaziantep'te
Fırtına, Gaziantep'te "rötar" yaptı
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Kinder’de salmonella paniği
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Sıcaklık düşüyor, fırtına geliyor
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Motodrag’da sezon Aydınköy’de açılıyor
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“İftar yemekleri neden verilmiyor?”
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Sağlık Bakanlığı aşı merkezlerini güncelledi

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Sağlık Bakanlığı aşı merkezlerini güncelledi
Sağlık Bakanlığı, güncellediği ülke genelinde bakanlığa bağlı aşı merkezleri ve çalışma saatlerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 aşısı yapılmayacak.
KKTC
COVİD AŞI MERKEZLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ
LEFKOŞA BÖLGESİ
HASTANE ADI HAFTA İÇİ
TRENYOLU POLİKLİNİĞİ 08:00-12:00-12:30-14:00
DEĞİRMENLİK SAĞLIK MERKEZİ 08:30-13:00
YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 08:00-16:00
KOLAN BRITISH HOSPITAL 10:00-17:00
CYPRUS LIFE HOSPITAL 08:00-17:00
ELITE HOSPITAL 08:00-17:00
ETİK HASTANESİ 08:00-17:00
GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ 08:00-14:00
MARAŞ SAĞLIK MERKEZİ 09:00-12:00
AKDOĞAN SAĞLIK MERKEZİ 08:30-13:00
SERDARLI SAĞLIK MERKEZİ 08:30-13:00
GEÇİTKALE SAĞLIK MERKEZİ 09:00-12:00
YDÜ HASTANESİ MAĞUSA DİSPANSERİ 08:00-16:00
GİRNE BÖLGESİ
LEYMOSUN KÜLTÜR EVİ 08:30-14:00
DİKMEN SAĞLIK OCAĞI 09:00-12:00
LAPTA SAĞLIK MERKEZİ 08:30-13:30
ÇAMLIBEL SAĞLIK MERKEZİ 08:00-14:00
ESENTEPE SAĞLIK MERKEZİ 09:00-13:00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 09:00-13:00
DR. SUAT GÜNSEL GİRNE ÜNİVERSİTESİ 08:00-16:00
LEFKE BÖLGESİ
CENGİZ TOPEL DEVLET HASTANESİ 09:00-13:00
LEFKE SAĞLIK MERKEZİ 08:00-12:00P(Perşembe günleri hariç)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 08:30-16:30
İSKELE BÖLGESİ
İSKELE SAĞLIK MERKEZİ 09:00-14:00
DİPKARPAZ SAĞLIK MERKEZİ 08:30-13:00
YENİERENKÖY SAĞLIK MERKEZİ 08:30-12:00
MEHMETÇİK SAĞLIK MERKEZİ 09:00-12:00
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ 08:00-12:00
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 08:30-17:00
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