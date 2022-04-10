Sağlık Bakanlığı aşı merkezlerini güncelledi

|KKTC
|COVİD AŞI MERKEZLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ
|LEFKOŞA BÖLGESİ
|HASTANE ADI
|HAFTA İÇİ
|TRENYOLU POLİKLİNİĞİ
|08:00-12:00-12:30-14:00
|DEĞİRMENLİK SAĞLIK MERKEZİ
|08:30-13:00
|YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
|08:00-16:00
|KOLAN BRITISH HOSPITAL
|10:00-17:00
|CYPRUS LIFE HOSPITAL
|08:00-17:00
|ELITE HOSPITAL
|08:00-17:00
|ETİK HASTANESİ
|08:00-17:00
|GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
|GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ
|08:00-14:00
|MARAŞ SAĞLIK MERKEZİ
|09:00-12:00
|AKDOĞAN SAĞLIK MERKEZİ
|08:30-13:00
|SERDARLI SAĞLIK MERKEZİ
|08:30-13:00
|GEÇİTKALE SAĞLIK MERKEZİ
|09:00-12:00
|YDÜ HASTANESİ MAĞUSA DİSPANSERİ
|08:00-16:00
|GİRNE BÖLGESİ
|LEYMOSUN KÜLTÜR EVİ
|08:30-14:00
|DİKMEN SAĞLIK OCAĞI
|09:00-12:00
|LAPTA SAĞLIK MERKEZİ
|08:30-13:30
|ÇAMLIBEL SAĞLIK MERKEZİ
|08:00-14:00
|ESENTEPE SAĞLIK MERKEZİ
|09:00-13:00
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
|09:00-13:00
|DR. SUAT GÜNSEL GİRNE ÜNİVERSİTESİ
|08:00-16:00
|LEFKE BÖLGESİ
|CENGİZ TOPEL DEVLET HASTANESİ
|09:00-13:00
|LEFKE SAĞLIK MERKEZİ
|08:00-12:00P(Perşembe günleri hariç)
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
|08:30-16:30
|İSKELE BÖLGESİ
|İSKELE SAĞLIK MERKEZİ
|09:00-14:00
|DİPKARPAZ SAĞLIK MERKEZİ
|08:30-13:00
|YENİERENKÖY SAĞLIK MERKEZİ
|08:30-12:00
|MEHMETÇİK SAĞLIK MERKEZİ
|09:00-12:00
|GÜZELYURT BÖLGESİ
|GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ
|08:00-12:00
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
|08:30-17:00
Sağlık Bakanlığı, güncellediği ülke genelinde bakanlığa bağlı aşı merkezleri ve çalışma saatlerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 aşısı yapılmayacak.