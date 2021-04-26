Rus aşısının Türkiye'de üretimi için imzalar atıldı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu RDIF, Viscoran İlaç ile Sputnik aşısını üretmede anlaştı. Rusya tarafından yapılan açıklamada, Viscoran İlaç'ın önümüzdeki aylarda birçok tesiste aşıyı üretmeyi hedeflediği belirtildi

Türkiye ile Rusya arasında Sputnik V koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilmesine yönelik anlaşma sağlandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, yazılı açıklamasında Türk Viscoran İlaç’ın aşının yerlileştirilmesi çalışmaları yürüttüğünü ve önümüzdeki aylarda birçok tesiste aşıyı üretmeyi hedeflediğini açıkladı.

Viscoran İlaç, diğer Türk ilaç üreticileriyle de ortaklıklar kurulmasında yardımcı olacak.

CinnaGen İlaç ile teknoloji transferi anlaşmasında son noktaya gelinirken, iki üretim tesisiyle de kapasite artırım görüşmeleri sürüyor.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO’su Kirill Dmitriev anlaşmaya ilişkin, “Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlıyor. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak” dedi.

Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran: “Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. ” ifadelerini kullandu.