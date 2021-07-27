banner583
"3. doz için acele etmeyin”
95 0
Böyle sorumsuzluk olmaz
Böyle sorumsuzluk olmaz
20 0
 
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
503 0
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
41 0
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
16 0
Hem Hafif Hem Lezzetli
Hem Hafif Hem Lezzetli
38 0
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
57 0
banner661
banner682

Resmiye Canaltay'ın eşi pozitif olduğu için kendisi evinde izole

banner476

banner666
Resmiye Canaltay'ın eşi pozitif olduğu için kendisi evinde izole
Bayırndırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, eşi Serdar Canaltay'ın testinin pozitif çıkması nedeniyle temaslı olmasından dolayı bir süre evinde izole olacağını duyurdu. 
Resmiye Canaltay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Aile olarak Kovid-19 kurallarına uymamız ve tüm önlemleri almamıza rağmen eşim Serdar Canaltay’ın testi pozitif çıkmıştır. Temaslı olmamdan dolayı, Sağlık Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda kendimi evimde bir süreliğine izole edeceğim. Ben ve eşimin, aşılanmış olmamız nedeniyle bu süreci sorunsuz atlatacağımıza olan inancım tamdır. Virüsün sağlığımıza ve insan yaşamına karşı oluşturduğu tehtidi bertaraf etmenin tek yolu aşılanmadır. Halkımızdan ricam, bu güne kadar olmayanların bir an önce aşı olmalarıdır. Sağlık ve sevgiyle kalın."
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.