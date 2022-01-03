Rekor test ve 410 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 35 bin 585 test yapıldığını, 378'i yerel, 410 pozitif vakaya rastlandığını 158 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, pozitif vakalardan 32’si gözetim altındaki temaslılardan çıkarken, 378 kişi ise yerel vaka.
Vakalardan 157’si Lefkoşa, 77’si Girne, 82’si Gazimağusa, 30’u Güzelyurt, 18’i İskele, 14’ü Lefke bölgesinden.
Covid-19 genel durumu şöyle:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.769.017
Toplam Vaka Sayısı: 36.951
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.405
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3407
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 3346
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 141
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 5039
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 667
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 491
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4878
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 105018”