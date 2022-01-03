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Rekor test ve 410 yeni vaka

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Rekor test ve 410 yeni vaka
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 35 bin 585 test yapıldığını, 378'i yerel, 410 pozitif vakaya rastlandığını 158 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, pozitif vakalardan 32’si gözetim altındaki temaslılardan çıkarken, 378 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan 157’si Lefkoşa, 77’si Girne, 82’si Gazimağusa, 30’u Güzelyurt, 18’i İskele, 14’ü Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel durumu şöyle:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.769.017

Toplam Vaka Sayısı: 36.951  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.405

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3407 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 3346

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 141     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 5039

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 667   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 491

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4878

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 105018”

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