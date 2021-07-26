Rekor test ile rekor yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 25 bin 667 test yapıldığını ve 138'i yerel 160 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. 52 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vakalardan 4’ü yurt dışından hava yolu ile ülkeye gelirken, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı ise 7 bin 485 olarak belirtildi.

Bugün tespit edilen pozitif vakalardan 40’ı Lefkoşa, 58’i Girne, 31’ Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt, 6’sı ise İskele bölgesinden…

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ Haspolat-2/ Alayköy-1/ Gönyeli-10/ Dereboyu-2/ Kaymaklı-7/ Ortaköy-1/ Surlariçi-3/ Marmara-3 / Dilekkaya-1/ Yılmazköy-1/ Yenikent-5/ Çağlayan-1/ Metehan-1

Girne: Girne Merkez-21 / Çatalköy-14/ Karşıyaka-1/ Alsancak-5/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-4/ Zeytinlik-1/ Ozanköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Lapta-1/ Kaşgar-2/ Boğazköy-2/ Edremit-2

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-3/ Piyale Paşa-1/ Mormenekşe-2/ Gülseren-1/ Kaliland-1/ Akdoğan-1/ İnönü-3/ Pirhan-1 / Maraş-3/ Karakol-2/ Yeniboğaziçi-2/ Görneç-4/ Tatlısu-3/ Sütlüce-1/ Tirmen-2/ Vadili-1

İskele: İskele Merkez-1/ Yedikonuk-1/ Ötüken-1/ Kaleburnu-2/ Mersinlik-1

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-1 / Kalkanlı-1/ Yukarı Bostancı-1.”

26 Temmuz 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.667. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 160. Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4. Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18. Yerel Vaka Sayısı: 138. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 52. Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.850.680. Toplam Vaka Sayısı: 10.884. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9274. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1571. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77. Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1230. Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 259. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5.”

“Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da şöyle:

“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 155. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1095.

Güvende Kal Genel tablo: Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1736. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 29.885.”