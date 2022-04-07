Pozitif vakaların yarısından fazlası Lefkoşa'dan

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.128 olup, 451 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 243 kişisi Lefkoşa, 73 kişisi Girne, 94 kişisi Gazimağusa, 19 kişisi Güzelyurt, 13 kişisi İskele, 9 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

7 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.128

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 451

Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.498.930

Toplam Vaka Sayısı: 89.355

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 83.180

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5894

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 550