Pozitif vakaların yarısından fazlası Lefkoşa'dan

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.128 olup, 451 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 243 kişisi Lefkoşa, 73 kişisi Girne, 94 kişisi Gazimağusa, 19 kişisi Güzelyurt, 13 kişisi İskele, 9 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
7 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.128
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 451
Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.498.930
Toplam Vaka Sayısı: 89.355
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 83.180
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5894
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 550
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