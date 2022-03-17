Pozitif vakaların yarısı Lefkoşa'dan

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.629 olup, 538 pozitif vakaya rastlanırken, 493 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 251 kişisş Lefkoşa, 136 kişisi Girne, 90 kişisi Gazimağusa, 25 kişisi Güzelyurt, 28 kişisi İskele, 8 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
17 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.629
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 538
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 538
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 493
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.139.795
Toplam Vaka Sayısı: 75.408
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.033
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4172
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4123
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 687
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 296
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206
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