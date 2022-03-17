Pozitif vakaların yarısı Lefkoşa'dan

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.629 olup, 538 pozitif vakaya rastlanırken, 493 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 251 kişisş Lefkoşa, 136 kişisi Girne, 90 kişisi Gazimağusa, 25 kişisi Güzelyurt, 28 kişisi İskele, 8 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

17 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.629

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 538

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 538

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 493

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.139.795

Toplam Vaka Sayısı: 75.408

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.033

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4172

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4123

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 687

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 296

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206