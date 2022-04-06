Pozitif vakaların yarısı Lefkoşa'da

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 11.060 olup, 1 kişi vefat ederken, 472 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 217 kişisi Lefkoşa, 75 kişisi Girne, 127 kişisi Gazimağusa, 27 kişisi Güzelyurt, 12 kişisi İskele, 14 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

6 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.060

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 472

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.488.802

Toplam Vaka Sayısı: 88.904

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 82.203

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6476

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6424

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 595