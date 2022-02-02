Pozitif vakaların yarısı Lefkoşa'da

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.342 olup, 457 pozitif vakaya rastlanırken, 408 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 215 kişisi Lefkoşa, 84 kişisi Girne, 89 kişisi Gazimağusa, 20 kişisi Güzelyurt, 38 kişisi İskele, 11 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

2 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.342

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 457

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 457

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 408

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.415.484

Toplam Vaka Sayısı: 56.371

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.832

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5367

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5288

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1275

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 443

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554