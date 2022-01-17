Pozitif vakaların yarısı Lefkoşa'da

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 32.874 olup, 654 pozitif vakaya rastlanırken, 813 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 307 kişisi Lefkoşa, 185 kişisi Girne, 126 kişisi Gazimağusa, 16 kişisi Güzelyurt, 13 kişisi İskele, 7 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

17 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 32.874

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 654

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 654

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 813

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.115.706

Toplam Vaka Sayısı: 47.358

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 40.837

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6373

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6294

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2662

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 504

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 705