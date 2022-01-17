Pozitif vakaların yarısı Lefkoşa'da

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 32.874 olup, 654 pozitif vakaya rastlanırken, 813 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 307 kişisi Lefkoşa, 185 kişisi Girne, 126 kişisi Gazimağusa, 16 kişisi Güzelyurt, 13 kişisi İskele, 7 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
17 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 32.874
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 654
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 654
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 813
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.115.706
Toplam Vaka Sayısı: 47.358
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 40.837
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6373
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6294
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2662
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 504
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 705
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