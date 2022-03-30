Pozitif vakaların çoğunluğu Lefkoşa'da

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.124 olup, 776 pozitif vakaya rastlanırken, 522 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 402 kişisi Lefkoşa, 115 kişisi Girne, 138 kişisi Gazimağusa, 51 kişisi Güzelyurt, 60 kişisi İskele, 10 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

30 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.124

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 776

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 776

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 522

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.369.250

Toplam Vaka Sayısı: 84.540

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 77.254

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7068

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7014

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 732

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 0

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 179