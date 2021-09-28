Pozitif vakalar yeniden yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.539 olup, 60'ı yerel 86 pozitif vakaya rastlanırken, 117 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından gelirken, 22.kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 60 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 25 kişisi Lefkoşa, 17 kişisi Girne, 11 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.

28 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.539

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 86

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 60

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .890.538

Toplam Vaka Sayısı: 19.386

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.419

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 891

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 835

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5567

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 921

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 677