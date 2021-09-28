Pozitif vakalar yeniden yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.539 olup, 60'ı yerel 86 pozitif vakaya rastlanırken, 117 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından gelirken, 22.kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 60 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 25 kişisi Lefkoşa, 17 kişisi Girne, 11 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.
28 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.539
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 86
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22
Yerel Vaka Sayısı: 60
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .890.538
Toplam Vaka Sayısı: 19.386
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.419
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 891
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 835
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5567
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 921
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 677
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