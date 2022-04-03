Pozitif vakalar da ölümler de arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.911 olup, 3 kişi vefat etti, 573 pozitif vakaya rastlandı. Pozitif vakaların 247 kişisi Lefkoşa, 129 kişisi Girne, 138 kişisi Gazimağusa, 26 kişisi Güzelyurt, 30 kişisi İskele, 3 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
3 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.911
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 573
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.438.419
Toplam Vaka Sayısı: 87.311
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.088
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7000
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6946
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
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