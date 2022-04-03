Pozitif vakalar da ölümler de arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.911 olup, 3 kişi vefat etti, 573 pozitif vakaya rastlandı. Pozitif vakaların 247 kişisi Lefkoşa, 129 kişisi Girne, 138 kişisi Gazimağusa, 26 kişisi Güzelyurt, 30 kişisi İskele, 3 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.911

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 573

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.438.419

Toplam Vaka Sayısı: 87.311

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.088

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7000

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6946

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :