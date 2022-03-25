Pozitif vaka sayısında yükseliş sürüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.106 olup, 842 pozitif vakaya rastlanmış, 585 kişi taburcu edilmiştir.



368 kişi Lefkoşa, 149 kişi Girne, 198 kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 51 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



25 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.106



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 842



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 842



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 585



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.275.152



Toplam Vaka Sayısı: 80.687



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 74.481



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5998



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39



Karantinadaki Vaka Sayısı : 5949



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 831



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 102

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 256



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1812



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138225