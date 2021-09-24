Pozitif vaka sayısında gerileme sürüyor

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.789 olup, 52''si yerel 66.pozitif vakaya rastlanırken, 175 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından gelirken, 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 52 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 22 kişisi Lefkoşa, 5 kişisi Girne, 20 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.
24 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.789
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 52
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 175
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .807.160
Toplam Vaka Sayısı: 19.104
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.027
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1002
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 945
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 77
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4573
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 875
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 429
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