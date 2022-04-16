Pozitif vaka sayısında düşüş hızlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.740 olurken, 174 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 83 kişisi Lefkoşa, 44 kişisi Girne, 28 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi Güzelyurt, 8 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

16 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.740

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 174

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.621.140

Toplam Vaka Sayısı: 91.971

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.943

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2798

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2764

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :