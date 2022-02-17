Pozitif vaka sayısı yükselişte

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.903 olup, 506 pozitif vakaya rastlanırken, 586 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 208 kişiai Lefkoşa, 69 kişisi Girne, 175 kişisi Gazimağusa, 18 kişisi Güzelyurt, 27 kişisi İskele, 9 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

17 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.903

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 506

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 506

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.660.923

Toplam Vaka Sayısı: 63.576

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 59.143

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4249

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4194

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1214

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 383

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 386