Pozitif vaka sayısı yine 100 barajının üzerinde

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 20 bin 397 testle 97'si yerel 106 pozitif vakanın belirlendiğini açıkladı. Yerel vakaların 27’si Lefkoşa, 57’si Girne, 5’i Gazimağusa, 5’i Güzelyurt, 2’si Lefke ve 1’i İskele’den.

9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Vakaların yerleşim bölgelerine göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-2/ K.Kaymaklı-4 / Yenişehir-2 / Hamitköy-2 / Metehan-2/ Taşkınköy-3 / Çağlayan-1/ Kumsal-2 / Surlariçi-1/ Haspolat-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-1 / Ortaköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-1;

Girne Merkez-22 / Zeytinlik-2/ Karakum-1 / Alsancak-10 / Yukarı Girne-6/ Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Aşağı Girne-1/ Boğazköy-3 / Ozanköy-2/ Çamlıbel-1/ Lapta-4;

Gazimağusa Gülseren-1/ Yeniboğaziçi-2/ Beyarmudu-2 ;

İskele Kumyalı-1;

Güzelyurt Merkez-2 / Aydınköy-1/ Yayla-1 / Aşağı Bostancı-1;

Lefke Merkez-1/ Gemikonağı-1”

16 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 20 bin 397.

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 106.

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 9.

Yerel vaka sayısı 97.

İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 51.

Yapılan toplam test sayısı 1.700.129.

Toplam vaka sayısı 9660.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 8 bin 345.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 1279.

Pandemi merkezindeki hasta sayısı 79.

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1050.

Tetkikleri devam eden vaka sayısı 147.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 36.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3.

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 4 bin 657.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 428.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 414.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 2 bin 136.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 25 bin 544”