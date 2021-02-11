Pozitif vaka sayısı yeniden yükseldi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5764 olduğunu, 31'i yerel 48 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 31 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 13 kişinin Lefkoşa, 18 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 9 kişinin İskele, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

11 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5764

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 31

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 458. 553

Toplam Vaka Sayısı: 2967

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2187

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 763

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 186

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 566

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

