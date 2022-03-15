Pozitif vaka sayısı yeniden patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.206 olup, 527 pozitif vakaya rastlanırken, 1kişi vefat etti, 320 kişi taburcu edildi.

245 kişi Lefkoşa, 102 kişi Girne, 116 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



15 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.206



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 527



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 527



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 320



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.117.462



Toplam Vaka Sayısı: 74.268



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.177



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3888



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31



Karantinadaki Vaka Sayısı : 3850



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 890



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 209

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 230



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1891



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136089