banner762
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
54 0
25 0
 
706 0
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
61 0
Her yerde ‘Basket’ var
Her yerde ‘Basket’ var
11 0
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
257 0
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
17 0
banner797
banner794

Pozitif vaka sayısı yeniden patladı

banner476

banner714
Pozitif vaka sayısı yeniden patladı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.206 olup, 527 pozitif vakaya rastlanırken, 1kişi vefat etti, 320 kişi taburcu edildi.
245 kişi Lefkoşa, 102 kişi Girne, 116 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

15 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.206 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 527   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 527         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 320      

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.117.462  
      
Toplam Vaka Sayısı: 74.268              

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.177     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3888
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3850 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  890 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 209 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 230 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1891        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136089
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.