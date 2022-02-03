Pozitif vaka sayısı yeniden 700'e dayandı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.873 olup, 669 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi vefat etti, 658 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 313 kişisi Lefkoşa, 106 kişisi Girne, 185 kişisi Gazimağusa, 35 kişisi Güzelyurt, 16 kişisi İskele, 14 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.873

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 669

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 669

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 658

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.428.357

Toplam Vaka Sayısı: 57.039

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 51.490

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5376

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5304

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 175

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1354

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 514

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376