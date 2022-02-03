Pozitif vaka sayısı yeniden 700'e dayandı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.873 olup, 669 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi vefat etti, 658 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 313 kişisi Lefkoşa, 106 kişisi Girne, 185 kişisi Gazimağusa, 35 kişisi Güzelyurt, 16 kişisi İskele, 14 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
3 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.873
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 669
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 669
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 658
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.428.357
Toplam Vaka Sayısı: 57.039
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 51.490
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5376
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5304
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 175
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1354
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 514
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376
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