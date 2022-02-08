Pozitif vaka sayısı yeniden 600 sınırında

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.226 olup, 588 pozitif vakaya rastlanırken, 495 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 257 kişisi Lefkoşa, 106 kişisi Girne, 126 kişisi Gazimağusa, 40 kişisi Güzelyurt, 54 kişisi İskele, 5 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

8 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.226

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 588

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 588

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 495

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.501.844

Toplam Vaka Sayısı: 59.447

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 54.501

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4766

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4696

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 182

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1449

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 461

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 508