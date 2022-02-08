Pozitif vaka sayısı yeniden 600 sınırında

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.226 olup, 588 pozitif vakaya rastlanırken, 495 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 257 kişisi Lefkoşa, 106 kişisi Girne, 126 kişisi Gazimağusa, 40 kişisi Güzelyurt, 54 kişisi İskele, 5 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
8 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.226
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 588
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 588
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 495
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.501.844
Toplam Vaka Sayısı: 59.447
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 54.501
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4766
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4696
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 182
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1449
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 461
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 508
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