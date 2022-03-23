Pozitif vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı taafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saate yapılan yapılan test sayısı 12.581 olup, 750 pozitif vakaya rastlanırken, 363 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 317 kişisi Lefkoşa, 82 kişisi Girne, 217 kişisi Gazimağusa, 58 kişisi Güzelyurt, 57 kişisi İskele, 19 kişisi Lefke Bölgesi'nden.

23 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.581

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 750

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 750

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 363

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.246.293

Toplam Vaka Sayısı: 79.029

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.404

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5417

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5377

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 651

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 159

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 146

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2044

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137736