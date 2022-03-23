Pozitif vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı taafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saate yapılan yapılan test sayısı 12.581 olup, 750 pozitif vakaya rastlanırken, 363 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 317 kişisi Lefkoşa, 82 kişisi Girne, 217 kişisi Gazimağusa, 58 kişisi Güzelyurt, 57 kişisi İskele, 19 kişisi Lefke Bölgesi'nden.
23 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.581
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 750
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 750
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 363
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.246.293
Toplam Vaka Sayısı: 79.029
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.404
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5417
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5377
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 651
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 159
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 146
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2044
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137736
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