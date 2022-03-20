Pozitif vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.176 olup, 551 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 400 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 265 kişisi Lefkoşa, 92 kişisi Girne, 126 kişisi Gazimağusa, 37 kişisi Güzelyurt, 18 kişisi İskele, 13 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

20 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.176

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 551

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.196.379

Toplam Vaka Sayısı: 77.122

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.294

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4621

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4574

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 208

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 183

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1930

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137167