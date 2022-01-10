Pozitif vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 29.765 olup, 713 pozitif vakaya rastlanırken, 350 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 333 kişisi Lefkoşa, 196 kişisi Girne, 117 kişisi Gazimağusa, 28 kişisi Güzelyurt, 25 kişisi İskele, 14 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

10 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 29.765

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 713

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 713

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 350

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.941.461

Toplam Vaka Sayısı: 42.415

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.259

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6013

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5946

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3678

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 790

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 525

