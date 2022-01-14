Pozitif vaka sayısı düştü, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.214 olup, 551 pozitif vakaya rastlanırken, 716 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 245 kişisi Lefkoşa, 79 kişisi Girne, 156 kişisi Gazimağusa, 29 kişisi Güzelyurt, 23 kişisi İskele, 19 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
14 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.214
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 551
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 716
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.034.611
Toplam Vaka Sayısı: 45.477
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 38.287
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7044
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6970
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3154
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 796
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.