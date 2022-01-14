Pozitif vaka sayısı düştü, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.214 olup, 551 pozitif vakaya rastlanırken, 716 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 245 kişisi Lefkoşa, 79 kişisi Girne, 156 kişisi Gazimağusa, 29 kişisi Güzelyurt, 23 kişisi İskele, 19 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

14 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.214

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 551

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 716

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.034.611

Toplam Vaka Sayısı: 45.477

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 38.287

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7044

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6970

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3154

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 796