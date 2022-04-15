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Pozitif vaka sayısı da, yoğun bakımda yatan sayısı da düşüyor

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Pozitif vaka sayısı da, yoğun bakımda yatan sayısı da düşüyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 11.135 olup, 202 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 108 kişisi Lefkoşa, 24 kişisi Girne, 55 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi Güzelyurt, 8  kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

15 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.135  
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 202  
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.604.400  
Toplam Vaka Sayısı: 91.798            
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.518                  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3050    
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34     
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3014  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232          
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2          
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 520 
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