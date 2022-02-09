Pozitif vaka sayısı bugün 400 sınırında

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.341 olup, 397 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi vefat etti, 488 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 180 kişisi Lefkoşa, 88 kişisi Girne, 62 kişisi Gazimağusa, 17 kişisi Güzelyurt, 34 kişisi İskele, 16 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
9 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.341
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 397
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 397
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 488
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.515.185
Toplam Vaka Sayısı: 59.844
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 54.989
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4674
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4596
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1026
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 403
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 404
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