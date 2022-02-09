Pozitif vaka sayısı bugün 400 sınırında

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.341 olup, 397 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi vefat etti, 488 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 180 kişisi Lefkoşa, 88 kişisi Girne, 62 kişisi Gazimağusa, 17 kişisi Güzelyurt, 34 kişisi İskele, 16 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

9 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.341

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 397

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 397

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 488

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.515.185

Toplam Vaka Sayısı: 59.844

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 54.989

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4674

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4596

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1026

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 403

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 404