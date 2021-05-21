Pozitif vaka sayısı 20'lerin altına indi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7460 olup, 16'sı yerel 19 pozitif vakaya rastlanırken, 39 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 16 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 8 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Haspolat-4 / Yenişehir-1/ Meriç-1/ Kızılbaş-1/ Ortaköy-1
Girne - Girne Merkez- 3 / Alsancak-2 / Yukarı Girne-1
Gazimağusa - Gazimağusa-1 / Mutluyaka-1
21 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7460
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39
Bugün Kaybedilen Hasta:Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.146. 420
Toplam Vaka Sayısı: 7034
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6683
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 318
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 287
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 516
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1013
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5255
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