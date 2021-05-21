Pozitif vaka sayısı 20'lerin altına indi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7460 olup, 16'sı yerel 19 pozitif vakaya rastlanırken, 39 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 16 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 8 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Haspolat-4 / Yenişehir-1/ Meriç-1/ Kızılbaş-1/ Ortaköy-1

Girne - Girne Merkez- 3 / Alsancak-2 / Yukarı Girne-1

Gazimağusa - Gazimağusa-1 / Mutluyaka-1

21 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7460

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39

Bugün Kaybedilen Hasta:Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.146. 420

Toplam Vaka Sayısı: 7034

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6683

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 318

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 287

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 516

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1013

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5255