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Polis teşkilatında Covit-19'a karşı aşılama çalışmalarına başlandı.

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POLİS TEŞKİLATINDA COVİD-19'A KARŞI AŞILANMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI. Sağlık Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen koordinasyon çerçevesinde bugün gönüllü olan polis mensuplarının birinci doz aşılanmasına başlandı.

Polis teşkilatında Covit-19'a karşı aşılama çalışmalarına başlandı.
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Sağlık Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen koordinasyon çerçevesinde bugün gönüllü olan polis mensuplarının birinci doz aşılanmasına başlandı. Covid-19'a karşı Polis Genel Müdürlüğü binasında ve İlçe Polis Müdürlüklerinde eş zamanlı olarak başlanan aşılanma çalışmalarının 3 gün (10-11-12 Şubat) içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
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