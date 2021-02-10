Polis teşkilatında Covit-19'a karşı aşılama çalışmalarına başlandı.

POLİS TEŞKİLATINDA COVİD-19'A KARŞI AŞILANMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI. Sağlık Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen koordinasyon çerçevesinde bugün gönüllü olan polis mensuplarının birinci doz aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen koordinasyon çerçevesinde bugün gönüllü olan polis mensuplarının birinci doz aşılanmasına başlandı. Covid-19'a karşı Polis Genel Müdürlüğü binasında ve İlçe Polis Müdürlüklerinde eş zamanlı olarak başlanan aşılanma çalışmalarının 3 gün (10-11-12 Şubat) içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.



