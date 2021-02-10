Polis teşkilatında Covit-19'a karşı aşılama çalışmalarına başlandı.

Sağlık Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen koordinasyon çerçevesinde bugün gönüllü olan polis mensuplarının birinci doz aşılanmasına başlandı. Covid-19'a karşı Polis Genel Müdürlüğü binasında ve İlçe Polis Müdürlüklerinde eş zamanlı olarak başlanan aşılanma çalışmalarının 3 gün (10-11-12 Şubat) içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
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