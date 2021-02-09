Pilli, YDÜ’nün araştırmasını basından duymuş

Sağlık Bakanı Ali Pilli, YDÜ Hastanesi’nin mutasyonlu virüs tespit edildiği açıklamasını basından duyduğunu ve detaylı bilgisi olmadığını söyledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de “Manşet +” programına telefon bağlantısıyla katılarak koronavirüs pandemisinde ülkedeki son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

YDÜ Hastanesi’nin mutasyonlu virüs tespit edildiği açıklamasını basından duyduğunu, daha detaylı bilgisi olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, alınan önlemlere uyulursa mutasyonlu da olsa virüsün önlenebileceğini; herkesin tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı. Pilli, önlemleri uygulayamayan bazı Avrupa ülkelerinin ne halde olduğunun görüldüğüne işaret ederek “Mutasyon da önemli ama önemli olan kendimize düşeni yapmak” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Pilli, günde 60-70 vaka göründüğünü, herkes tedbirlere uyarsa bu hafta içinde vakaların azalacağını öngördüklerini ifade ederek “Ama aldığımız tedbirleri uygulamazsak daha da kötü olacak. Pandemilerde önemli olan hastaların ve temaslıların izole edilmesidir” ifadelerini kullandı.

