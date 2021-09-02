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Pfizer’dan corona virüse yeni tedavi

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer, ağız yoluyla alınan Covid-19 ilacını corona virüs hastalarında denemeye başladığını açıkladı. Corona virüs için anahtar enzimin aktivitesini bloke etmek üzere tasarlandığı bildirilen ilacın bin 1140 kişi üzerinde denemelerinin yapılacağı aktarıldı

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Pfizer’dan corona virüse yeni tedavi

BioNTech ile birlikte corona virüs aşısını geliştiren ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Covid-19'a karşı yeni tedavi geliştirme çabalarında yeni aşamaya geçtiklerini duyurdu.

Şirket ağızdan alınan antiviral ilaçların yeni deneylerini başladıklarını bildirdi.

Pfizer, deneylerine Covid-19 teşhisi konmuş ancak ciddi hastalık riski altında olmayan, bin 140 hastaneye yatırılmamış yetişkinin dahil edileceğini aktardı.

Deneklere PF-07321332 olarak bilinen Pfizer hapı ve HIV enfeksiyonu için kombinasyon tedavilerinde yaygın olarak kullanılan eski bir ilaç olan düşük dozda ritonavir verileceği vurgulandı.

Pfizer ilacının corona virüsünün çoğalması için gerekli olan önemli bir enzimin çalışmasını bloke etmek için tasarlandığını belirtildi.

Bugüne kadar, Gilead Sciences Inc'in, remdesivir olarak bilinen intravenöz ilacı Veklury, Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19 için onaylanmış tek antiviral tedavi olmuştu.

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