Pfizer: Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabilir

Pfizer, Kovid aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyona ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı en fazla can kaybı 578 bin 993 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 365 bin 954 ile Brezilya, 211 bin 213 ile Meksika, 174 bin 335 ile Hindistan, 127 bin 191 ile İngiltere, 115 bin 937 ile İtalya, 104 bin 398 ile Rusya, 100 bin 73 ile Fransa, 80 bin 141 ile Almanya ve 76 bin 882 ile İspanya izledi.

İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde 139 milyon 710 bin 707 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan 118 milyon 763 bin 479 kişi iyileşti. Halen 17 milyon 910 bin 479 hastanın tedavisi de sürüyor.

Küresel çaptaki aşılama hızını önemli oranda etkilemesi beklenen tek dozluk Johnson & Johnson Kovid aşısı için ABD’de

tartışmalar sürüyor. ABD Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Merkezi CDC’nin bir danışmanı aşının uygulanmasına verilen aranın

haftalar sürebileceğini belirtti. Anthony Fauci ise aşının daha çabuk bir sürede tekrar uygulanmasını bekliyor. Konuya ilişkin

CDC paneli haftaya toplanıp karar verecek.

Bugüne kadar 75 milyon kişiye tam aşılama yapan ABD’de 5.800 aşılanmış kişide Kovid-19’a rastlandığı bildirildi. Küresel çapta aşılama 848 milyon dozu bulurken Türkiye’de 7,76 milyonu ikinci doz olmak üzere 19,7 milyon doz aşı uygulandı.

Türkiye'de 15 Nisan itibarıyla toplam 35 bin 31 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye’de ikinci gün üst üste yeni vaka sayısı 60 binin üzerinde gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaştığı bir tweette, “Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı” dedi. Perşembe akşamı Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 318.217 testte 61.400 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı 297’yi ağır hasta sayısı ise 3.080’i buldu.

Pfizer, Kovid aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu

CNBC televizyonuna konuşan firmanın CEO'su Albert Bourla, "Muhtemel bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak ve insanların her yıl yeniden aşı olması gerekecek. Yeni virüs çeşitlerinin görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak." dedi.

Pfizer'in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu bildirildi.

Pfizer ve BioNTech, şubat ayında virüsün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu test ettiklerini açıklamıştı.

Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky de tıpkı mevsimsel grip aşıları gibi insanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırmaları gerekebileceğini ifade etmişti.

Kovid-19 Danışman Heyetine göre Japonya "4. dalgaya" girdi

Japonya'da hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Şigeru Omi, ülke genelinde artış gösteren Kovid-19 vakalarını "4. dalga" olarak tanımladı.

Parlamento oturumundaki konuşmasında artışını sürdüren Kovid-19 vakalarına dikkati çeken Şigeru, ülke genelinde Kovid-19 salgında 4. dalganın etkisine girildiğini söyledi.

Daha kuvvetli anti-virüs tedbirlerinin ivedilikle uygulanması çağrısı yapan Şigeru, başkent Tokyo dahil bazı eyaletlerde uygulanan "yarı olağanüstü hal" şartlarına değindi.

Şigeru, "yarı-OHAL'e" rağmen Osaka kentinde, günlük yeni vakaların ilk kez 1000’in üzerinde seyretmeye başladığını, Tokyo'da ise vakaların yükseliş trendini sürdürdüğünü belirtti.

Ağır hasta vakalarının yükselmesini "en büyük sorun" olarak niteleyen Şigeru, bunun hastanelerin yatak kapasitelerini oldukça zorlayacağını ifade etti.

Fransa'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 38 bin 45 artışla 5 milyon 187 bin 879'a yükseldi.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 301 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 100 bin 102'ye çıktı.

Hastanelerde 5 bin 924'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 668 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1884 artışla 317 bin 36'ya ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,6'ya yükseldi.