Pfizer CEO'su Omicron'a özel aşı için tarih verdi

Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, Omicron'a özel aşının da iki ay içinde hazır olacağını söyledi. Ancak Bourla, bu özel aşının gerekliliğinin henüz bilinmediğini, bazı hükümetlerin istediği doğrultusunda Omicron aşısının üretime başlandığını açıkladı. Bununla birlikte, dördüncü doz aşı hakkında "Klinik deneylere başlayacağız" yorumunu yaptı.

OMİCRON AŞISI İÇİN TARİH VERDİ

Pfizer’ın CEO'su Albert Bourla, Covid-19’un Omicron varyantını hedefleyen bir aşının Mart ayında hazır olacağını ve şirketin dozları üretmeye başladığını açıkladı.

CNBC'de yayınlanan "Squawk Box" adlı programa konuşan Bourla, "Omicron’a karşı geliştirilen aşı Mart ayında hazır olacak. Bu miktarların bazılarını üretmeye zaten başladık” dedi.

"OMİCRON'A ÖZEL AŞININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Bourla, aşının dolaşımda olan diğer corona virüs varyantlarını da hedef alacağını söyledi. Omicron aşısının gerekli olup olmadığının veya nasıl kullanılacağının hala net olmadığını belirten Pfizer CEO’su, bazı ülkelerin onaylanmış aşının en kısa zamanda hazır olmasını istediği için Pfizer'in bazı dozları hazırladığını aktardı.

DÖRDÜNCÜ DOZ İÇİN KLİNİK DENEYLER YAPILACAK

Bourla, "Umut ediyoruz ki, çok daha iyi korumaya sahip olacak bir aşı elde edeceğiz” diye konuştu. Bourla, ayrıca dördüncü bir dozun gerekli olup olmadığının da net olmadığını söyledi. Pfizer’ın üçüncü dozun ardından ek bir atışın gerekli olup olmadığını belirlemek için klinik deneyler yapılacağını aktardı.

İSRAİL: DÖRDÜNCÜ DOZDAN SONRA ANTİKORLAR BEŞ KAT ARTTI

Bununla birlikte İsrail, 60 yaş üstü, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve sağlık çalışanları için dördüncü doz Pfizer/ BioNTech aşısını kullanıma sundu. İsrail Sağlık Bakanlığı, aşının dördüncü dozunun corona virüse karşı koruma sağlayan antikorları bir hafta sonra beş kat artırdığını açıkladı.

Diğer taraftan, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yaptığı gerçek dünya çalışması Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın aşılarının, ikinci dozdan 20 hafta sonra Omicron kaynaklı semptomatik enfeksiyonu önlemede sadece yüzde 10 kadar etkili olduğunu gösterdi.

Ancak çalışma, orijinal iki dozun ciddi hastalıklara karşı hala iyi bir koruma sağladığını buldu. Üçüncü doz aşıların ise semptomatik Omicron enfeksiyonunu önlemede yüzde 75'e etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan, Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci Aralık ayında, özellikle Omicronu hedefleyen bir güçlendirici doza gerek olmadığını, çünkü mevcut aşıların varyanta karşı iyi çalıştığını bildirmişti.

MODERNA CEO'SU: HÜKÜMETLERDEN TALEP YÜKSEK

Moderna CEO'su Stephane Bancel ise CNBC'ye verdiği demeçte, şirketin Omicron’u hedefleyen bir aşı üzerinde çalıştığını ve yakında klinik denemelere başlayacağını söyledi. Bancel, Omicron’a özel aşı için hükümetlerden talebin yüksek olduğunu aktardı.