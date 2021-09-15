banner583
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
6 0
36 0
 
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
17 0
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
225 0
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
12 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
38 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
15 0
banner661

Pfizer 6 aylık bebekler için aşı izni isteyecek

banner476

Pfizer'ın, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılabilmesi için başvuru yapacağı bildirildi.

banner666
Pfizer 6 aylık bebekler için aşı izni isteyecek
 

Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuracağı bildirildi.

Politico’nun haberine göre, Pzifer şirketi finans direktörü Frank D’Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Covid-19 aşısı yapılması için FDA’dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.

BAŞVURU ÖNCE 5-11 YAŞ İÇİN 

D’Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.

KULLANIM ONAYI VERİLEN İLK AŞI

FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD’de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Covid-19 aşısı olmuştu.

Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.