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PCR ve antijen testleri konusunda laboratuvarlarla anlaşma sağlandı

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PCR ve antijen testleri konusunda laboratuvarlarla anlaşma sağlandı

Bir süredir Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen ve laboratuvarların kendi gerekçeleri ile ara verdiği PCR ve antijen testleri konusunda laboratuvarlarla konsensüs sağlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in  ilgili laboratuvar yetkilileri ile yaptığı  görüşme sonucunda 6 Eylül Pazartesi gününden (yarından) itibaren PCR ve antijen testi yapacak olan laboratuvarlar Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek test kitlerini temin edebilecekler.

Ayrıca adaya gelecek olan yolcular güncellenen Ada Pass sistemi üzerinden yolcu formunu adapass.gov.ct.tr adresine girerek doldurabilecek ve QR kodlarını alabilecek.

Ada Pass  sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayanların ise 13 Eylül 2021 tarihine kadar Ada Pass sistemine kayıt olmaksızın uçuşlarını gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

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