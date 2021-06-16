PCR testlerinde ‘mezuniyet’ yoğunluğu

Mezuniyet töreni veya karne günü yapacak olan okulların öğrencilerden PCR belgesi istemesi üzerine Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezinde uzun kuyruklar oluştu



Eğitim yılının tamamlanmasıyla mezuniyet töreni veya karne günü yapacak olan bazı okulların öğrencilerden Negatif PCR belgesi istemesiyle devlet bünyesindeki test merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Dün sabahın erken saatlerinde başlayan öğrenciler, uzun süre PCR kuyruğunda bekledi.

Uzun uzadıya süren kuyruklarda hem öğrenciler hem de aileleri güneşin altında zor dakikalar yaşadı.

Özellikle Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezinde kalabalık yaşandı.

Büyük bir özveri ile çalışan sağlık ekiplerinin yoğun bir mesai geçirdiği gözlemlendi.

Lefkoşa PCR Test Merkezleri Sorumlusu Hemşire Filiz Uzun ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, önemli ayrıntılara değindi.

Özellikle karne alacak çocuklar ve gūneye geçecek olan çocukların PCR zorunluluğu olmadığına değinen Uzun, Antijen testinin de geçerli olduğunu ifade etti.

Uzun, bu bağlamda antijen testlerinin Lefkoşa’daki test merkezlerinden sadece Mücahitler Sitesinde yapıldığını belirtti.

Yığılmanın olmaması açısından devletin 40 özel laboratuar ile anlaşma yaptığını, bu bağlamda oralardan da test yapıldığını anlatan Uzun, prosedüre de değindi.

Uzun, bilgilendirici açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Fuar Alanı ve Mūcahitler Sitesi PCR merkezlerinde PCR ve antijen test yapacakların dikkatine!!!

Son birkaç gündür merkezlerinde yoğunluğun attığını gözlemlemekteyim. Özellikle karne alacak çocuklar ve gūneye geçecek olanların PCR zorunluluğu yoktur. Antijen de yaptırabilirsiniz. Sorumluluğunu yürüttüğüm merkezlerden sadece Mücahitler Sitesinde Antijen test yapılmaktadır. (PCR da yapılmaktadır). Tek merkezde yoğunluk olacağından Salık Bakanlığı 40 özel labaratuar ile Antijen test yapmak için anlaşma yapmıştır. Bu labaratuarlara antijen eğitimleri bizzat ben Uzman Filiz Uzun tarafından verilmiştir.

Bu konuda ne yapabilirsiniz?

1. Sağlık Bakanlığı KKTC sayfasına girip sayfada online hizmetler bölümünden Antijen test başvurusu yapmanız gerekmektedir.

2.Test için ücret ödemenize gerek yoktur.

3.Kayıt olduktan sonra size bir kullanıcı adı ve şifre verilecektir.

4. Daha sonra yine online hizmetler bölümünde bu sefer Hızlı Antijen test online sonuç takibi butonuna tıklayıp kullanıcı adınızı ve şifrenizi gireceksiniz.

5. Bu işlemi tamamladığınızda size hangi labaratuara gideceğiniz sistem tarafından bildirilecektir.

Aşağıda dolduracağınız belgeyi ve antijen yaptırabileceğiniz labaratuarları fotoğraflarda görebilirsiniz.

Bu sıcaklarda kuyruklarda beklememek için özel labaratuarlardan hizmet alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Filiz Uzun

Not: Bakanlar kurulu kararlarında PCR zorunluluğu belirtilmeyen her kurum Antijen test yaptırabilir.”

