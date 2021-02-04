PCR testleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

Sağlık Bakanlığı, aşırı yoğunluk ve talepten dolayı, kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle, ülke genelinde yapılan PCR testleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

An itibariyle Lefkoşa Fuar Merkezi, Güzelyurt ve Girne'de PCR test alanlarında bulunanların testlerinin yapılacağı ancak yoğunluktan dolayı yeni kayıt alınmayacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vakaların hız kesmeden arttığını, bugün daha da artış beklendiğini söyleyerek, vatandaşlara evde izole olma çağrısında bulundu.

Pilli, “Lütfen herkes evlerinde izole olsun. Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır. Bulaş yükselişle artmaya devam etmektedir” dedi.

Dün açıklananan yeni koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, ilçeler arası görev yapan kişilerin son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerektiği bildirilmiş, bu kararın ardından özellikle Lefkoşa Fuar alanındaki test merkezinde aşırı yoğunluk yaşanmıştı.