PCR test şartı ertelendi

Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan ilçeler arası seyahat yapacak çalışan kişilerin PCR testi yaptırması şartı nedeniyle bugün sabahtan itibaren ülke genelindeki PCR test merkezlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle alınan kararı erteletti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikinci bir karara kadar, ilçelerarası geçişlerde ve açık işyerlerinde çalışanlar için haftada bir istenen PCR testi şartı ertelendi.