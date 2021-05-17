PCR test rekoru kırıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya gör, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.179 olup, 23'ü yerel 30 pozitif vakaya rastlanırken, 39 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 23 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 3 kişi ise İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Taşkınköy-2/ Marmara-2 / K.Kaymaklı-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Alayköy-1
Girne - Girne Merkez- 1/ Alsancak-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez -2 / Baykal-3 / Çanakkale-4 / Yeniboğaziçi-1
İskele - Mehmetçik-3
17 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.179
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 23
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.113. 926
Toplam Vaka Sayısı: 6932
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6503
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 396
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 354
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 17
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
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