PCR test izdihamı

Ülkemizde Ocak ayı ortasından itibaren artış göstermeye başlayan koronavirüs pozitif vakaları Şubat ayı ile birlikte adeta patlarken, Sağlık Bakanlığı daha fazla koronavirüs testi yapmaya başladı. Ancak ücretsiz PCR testi yapılacağı açıklanan Lefkoşa’daki belirli yerlerde adeta izdiham yaşanıyor.Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı bugün Lefkoşa Fuar Alanı’nda ücretsiz PCR testleri yapılacağı duyurusu sonrasında bugün sabahtan itibaren yüzlerce kişinin Fuar Alanına giderek PC testi yaptırmak istemesi nedeniyle izdiham oluştu.Bakanlığın bu testleri bir noktada yapacağını açıklamasından dolayı oluşan izdiham nedeniyle birçok vatandaş bu duruma tepki gösterirken, “virüs kapmayan vatandaşların bu şekilde virüs kapacağı” yorumları yapıldı.Sosyal medyadan bazı vatandaşların yaptığı paylaşımlar şöyle:“Bugün Fuar alanında test yapıp negatif çıkanlar bile direk temaslı olarak 2 hafta karantinaya alınacak herhalde... Nasıl bir planlama, nasıl bir organizasyon, nasıl bir iştir şaşan galın... Emeği geçen herkese teşekkürler...”“Vatandaşın çilesine bak sen kuyruklar oluşmuş pcr testi için neymiş efendim Lefkoşaya girneye geçecek yani bu İnsanlar sanki Yurtdışına çıkacak yazık günah verdikleri pcr paralarına bunlar çalışan insanlar kimse gezmeye bu ilçelere geçmez bu kalabalık durum hastalık saçmıyormu hem maddi hem manevi eziyet iş mu kaş yaparken göz çıkarıyorsunuz”