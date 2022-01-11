PCR Tanı Kitleri alımında rant mı sağlanıyor?

Bakanlar Kurulu, YDÜ’nün ürettiği yerli PCR Tanı Kitlerini almak yerine daha fazla ücret ödeyerek ısrarla yurt dışından ithal kit getirmeye devam etmesi, akıllara “Bu alımda birileri rant mı sağlıyor?” sorusunu getiriyor

Bakanlar Kurulu’nun, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ürettiği ve MOTAKK tarafından da akredite edilen yerli PCR Tanı Kitlerini almak yerine ısrarla yurt dışından ithal kit getirmeye devam etmesi tepki çekiyor.

Kurul, 8 Ocak 2022 tarihli kararıyla yurt dışından 650 bin test kiti daha almayı kararlaştırdı. Ancak bu karar, yerli üretime destek olmamakla birlikte Maliye Bakanlığı’na 2 milyon TL daha ek külfet getirdi.

YDÜ’nün Sağlık Bakanlığı’na söz konusu kitleri ‘maliyetine’ verme teklifini reddeden Bakanlar Kurulu, 10 milyon TL ödeyerek 650 bin adet kiti ülkeye ithal etmeyi kararlaştırdı. Ancak kitlerin YDÜ’den alınması durumunda Maliye bu ekonomik kriz döneminde daha az ücret ödemiş olacak ve 2 milyon TL kasada kalacaktı.

Bakanlar Kurulu’nun hem daha kalitesiz hem de daha pahalı olan bu kitleri almaya devam etmesi ve üstelik bir kalemde 650 bin adet kit alınması yönünde karar üretmesi, akıllara “Bu alımda birileri rant mı sağlıyor?” sorusunu getirdi.

Ülkenin bilim ve eğitim yanında sağlıkta da en büyük kuruluşu olan YDÜ’nün ürettiği yerli kitleri görmezden gelerek kendi öz kuruşlarına sahip çıkmayan hükümetin ithal kit kararı sadece ekonomik açıdan değil sağlık açısından da olumsuz etki yaratıyor.

YANLIŞ SONUÇ VERİYOR

Son dönemde ülkeye yurt dışından getirilen kitlerin yanlış sonuç verdiği, Kovid-19 negatif olan kişileri pozitif olarak gösterdiği ve bu konuda karmaşaya yol açtığı biliniyor.

Arızalı kitlerin ortaya çıkardığı bu yanlış sonuçlar, bilim insanları tarafından da doğrulanmıştı.

KKTC’nin, MOTAKK tarafından akredite edilen tek laboratuvarı ve yerli PCR Tanı Kitine sahip YDÜ, yaptıkları analizlerde, farklı laboratuvarda diğer PCR kitleri ile yapılan testlerde Rinovirüs, Enterovirüs ve Influenza gibi virüslerle enfekte olan kişilerin COVID-19 yanlış pozitif tanı aldığını saptamıştı.

Kullanılan antijen kitlerinin Omikron vakalarının yüzde 40’ını gözden kaçırdığını açıklayan Yakın Doğu Üniversitesi, Rinovirüs, Enterovirüs ve Influenza gibi virüslerle enfekte olan kişilerin COVID-19 pozitif olarak tanı aldığını belirlediklerini açıklamıştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ülkede Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK tarafından akredite edilen tek tek laboratuvarında yaptıkları analizlerde, Omikron varyantı ile ilgili çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını söylemişti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, farklı laboratuvarlarda ithal PCR kitleri ile konulan COVID-19 tanılarında yanlışlar tespit ettiklerini söyleyerek, “Rinovirüs, Enterovirüs ve İnfluenza gibi farklı virüslerle enfekte olan kişilerin, COVID-19 yanlış pozitif tanısı aldığını belirledik” açıklamasını yapmıştı.

Ülkede yoğun olarak kullanılan antijen testlerinin de Omikron vakalarının yüzde 40’ını gözden kaçırdığını söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Omikron varyantının sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi için antijen testlerinin değil, MOTAKK tarafından da akredite edilen KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Tayin kitinin en güvenilir seçenek olduğunu vurgulamıştı.



