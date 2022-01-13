banner762
banner753
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
111 0
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
53 0
 
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
14 0
“Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi”
“Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi”
33 0
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
5 0
72 0
Tüp gaza sessiz sedasız zam mı?
Tüp gaza sessiz sedasız zam mı?
56 0
banner661
banner726

"PCR kitlerinin, yanlış pozitif sonuç verme ihtimalleri yok"

banner476

banner714
"PCR kitlerinin, yanlış pozitif sonuç verme ihtimalleri yok"
Sağlık Bakanlığı covid-19’un tespiti için kullanılan PCR kitlerinin, SARS COV-2’nin genetik yapısında yer alan spesifik gen bölgelerini hedef aldığını kaydederek, bu kitlerin yanlış pozitif sonuç verme ihtimalleri olmadığını vurguladı.
Konuyla ilgili açıklamada, “R-T PCR kitleri SARS COV-2’nin genetik yapısında yer alan spesifik gen bölgelerini hedef almaktadır. Bu gen bölgeleri SARSCOV-2 virüsüne özgüdür ve infulenza, rhinovüs, enterovirüs gibi diğer RNA virüsleri ile çok farklı genetik yapıya sahiptir dolayısıyla bu kitlerin yanlış pozitif sonuç verme ihtimalleri yoktur” ifadelerine yer verildi. 
Gerek Sağlık Bakanlığı DNA Laboratuvarı tarafından kullanılan gerekse İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin dış laboratuvarlarda kullanılmak üzere ithal izni verdiği tüm kitlerin, Avrupa Kalite Standartlarına Uyumluluk-Tanı Amaçlı Kullanım Belgesi’ne sahip olduğu dile getirilen açıklamada tüm kitlerin özgüllük ve duyarlılık onaylarının olduğu belirtildi. 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.