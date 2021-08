Pandemi hemşiresinden aşı karşıtlarına çağrı

Pandemi Hastanesi hemşiresi Oğuz Köse, 17 yaşındaki oğlunun nasıl aşı yaptırdığını anlattı



Acil Durum Hastanesi’nin deneyimli hemşiresi Oğuz Köse, aşı karşıtlarına seslendi, kendi oğlunun nasıl aşı yaptırdığını anlattı.

Kösenin sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Aşı karşıtlarına sesleniyorum.

Aşı yaptırırsınız yaptırmazsınız bu sizin özgür iradeniz.

Fotoğrafta gördüğünüz aşı yapılan genç kim biliyor musunuz?

Benim can parçam. Bu dünyadaki sahip olduğum en değerli varlığım.

Canımı vereceğim tek kişi. Ona gelecek tüm kötülüklerin bana gelsin diyeceğim tek insan.

Yani "evladım"

"17 yaşında tek çocuğum"

Evet konuya geleyim.

Ben üç doz aşımı olan bir sağlık çalışanıyım.

Evladıma, en değerli can parçama zararlı olabilecek bir aşıyı yaptırır mıyım?

Tabi ki "asla" yapmam...

Neden risk gurubunda olmayan 17 yaşında risk grubunda olmayan gencecik bir insana aşı yaptırır sorularını duyar gibiyim.

Çünkü

1: Anne annesi ve baba annesi tansiyon ve şeker hastası ve en riskli gurupta,

Allah göstermesin onlara bulaştırmamak için

2: 2 yıldır başlamayan eğitim sezonunun başlaması için

3: Sevdiklerine arkadaşlarına bu hastalığı taşımamak için

4: Annesini babasını korumak üzmemek için

Bu arada can parçamı ben aşı yaptırması konusunda zerre kadar zorlamadım.

Zerre kadar etkilemedim. Kendi özgür iradesiyle sevdiklerini düşündü, ailesini düşündü, ülkesini düşündü. Baba ben aşı olmak istiyorum dedi.

Geldi sırasını bekledi ve aşısını yaptırdı. Bilmem anlatabildim mi?

Saygılarımla..